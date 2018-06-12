أسعار الطوب اليوم الثلاثاء 12ـ6ـ2018 بمحافظة الإسماعيلية

شهدت أسعار الطوب، اليوم الثلاثاء، بمحافظة الإسماعيلية، استقرارا، حيث وصل سعر الأسمنتي المفرغ 40×20×20 سم، نحو 4600 جنيه مقابل ألف طوبة، وسعر الرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترا لـ580 جنيها للمتر المكعب.





ووصل سعر الطوب الأسمنتي المفرغ 40× 20× 12 سنتيمترا لـ 3800 جنيها مقابل ألف طوبة، وسعر الطوب الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 سنتيمترا لـ 600 جنيها مقابل ألف طوبة.



