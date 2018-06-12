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منى عبدالغني تكشف الشرط الذي وضعته لـ حضور زفاف ابنتها

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 07:51 م
منى عبدالغني تكشف الشرط الذي وضعته لـ حضور زفاف ابنتها
منى عبدالغني
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أمنية فوزي
 
كشفت الفنانة والإعلامية منى عبدالغني، عن الشرط الذي وضعته لـ حضور زفاف ابنتها، قائلة إنها اشتطرت ألا تتقابل هى وزوجها والد ابنتها في حفل الزفاف، وأن يأتي في وقت آخر.

وأوضحت "عبدالغني"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، أن الظروف كانت غير طبيعية، وأنه كان يوجد مشكلات بين زوجها وطليقها في هذا الوقت تمنعهم من لقاء بعضهم البعض.

وأضافت أن هذا الشرط كان إرضاءً لكل الأطراف، واحترامًا لزوجها، متابعة: "عدت على خير، وبنتي اتبسطت إن والدها كان موجود".
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