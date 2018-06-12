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كوبر يستقر على بديل صلاح أمام أوروجواي

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 07:49 م
كوبر يستقر على بديل صلاح أمام أوروجواي
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الفجر الرياضي
 

 

يُفضل الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، مشاركة رمضان صبحي في مركز الجناح اليمين بديلًا لمحمد صلاح، بالتشكيل الأساسي أمام أوروجواي.

 

واستقر كوبر على الدفع باللاعب رمضان صبحي، بسبب إجادته للدور الدفاعي والإرتداد السريع وهذه المواصفات لا تتوافر بشكل جيد عند شيكابالا وعمرو وردة.

 

جدير بالذكر فأن هيكتور كوبر يخشى الدفع بمحمد صلاح أساسيًا حتى لا تتفاقم إصابته التي تعرض لها في كتفه أثناء مباراة نهائي الشامبيونزليج الأوروبي.

المزيد عن: هيكتور كوبر منتخب مصر مصر محمد صلاح كوبر رمضان صبحي تريزيجيه أوروجواي
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