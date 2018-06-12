مواعيد مباريات مجموعة البرازيل في كأس العالم روسيا





تنطلق مباريات الحدث الأبرز عالميًا وهو كأس العالم 2018 بروسيا خلال الفترة من 14 يونيه حتى 15 يوليو 2018، ويشارك في البطولة 32 منتخب.





وأوقعت القرعة منتخب البرازيل في المجموعة الخامسة، والتي تضم منتخبات؛ سويسرا وكوستاريكا وصربيا.





وفيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" موعد مباريات المجموعة الخامسة في كأس العالم 2018:





- الجولة الأولى

كوستاريكا × صربيا: تقام المباراة يوم الأحد 17 يونيه في تمام الساعة الثانية ظهرًا، على ملعب "سامارا أرينا".





البرازيل × سويسرا: تنطلق صافرة المباراة يوم الأحد الموافق 17 يونيه في تمام الساعة الثامنة مساءًا، على ملعب "روستوف أرينا".





- الجولة الثانية

البرازيل × كوستاريكا: تُلعب المباراة الثانية للسيلساو يوم الجمعة الموافق 22 يونيه في تمام الساعة الثانية ظهرًا، على ملعب "سانت بطرسبرج".





صربيا × سويسرا: يخوض منتخب صربيا مباراته الثانية يوم الجمعة 22 يونيه في تمام الساعة الخامسة مساءًا على ملعب "كالينيجراد".





- الجولة الثالثة

سويسرا × كوستاريكا: يخوض منتخب سويسرا مباراته الأخيرة في هذا الدور يوم الأربعاء 27 يونيه في تمام الساعة الثامنة، على ملعب "ملعب نيجني نوفغورود".





البرازيل × صربيا: يختتم السيليساو مشوارهم في مرحلة المجموعات على ملعب "سبارتاك" يوم الأربعاء الموافق 27 يونيه في تمام الساعة الثامنة مساءًا.



