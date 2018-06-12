شريف أشرف: والدتي وراء فسخ تعاقدي في السعودية وأنتظر عرضا مصريا

قال شريف أشرف نجم ناديي الأهلي والزمالك الأسبق، إن أخر تجربة له في مصر كانت مع الإنتاج الحربي في الموسم قبل الماضي، مشددا على أنه واجه سوء توفيق بشكل كبير في هذه الفترة، وقرر أن يرحل ويبحث عن مكان أخر يحصل فيه على فرصة كاملة.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "تلقيت عرضا من نادي جدة السعودي، في دوري الدرجة الاولى، مع مدير فني مصري اسمه محمد حافظ، وتلقيت عرضا من الأسيوطي في هذا التوقيت ولكني اخترت جدة".





واستطرد قائلا: "سجلت 4 أهداف و3 أسيسات في أول 4 مباريات، ثم تعرضت للإصابة، وعدت إلى مصر في يناير بسبب مرض والدتي فقد كانت في حاجة إلى تواجدي بجوارها، وحاولت الانتقال إلى نادي أخر في مصر ولكن الوقت لم يساعدني لإنني فسخت عقدي مع جدة السعودي يوم 27 يناير".





وعاد ليقول: "لا زلت أبحث عن عرض جديد في الفترة الحالية، ولكني كنت بعيدا لفترة عن العيون في مصر، وهناك أكثر من وكيل مصري كبير يبحثان عن عروض مميزة لي".