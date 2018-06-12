تكتيكات المونديال.. دفاع كوبر يصطدم بخبرة مايسترو الأوروجواي وطموح بيتزي

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم بفارغ الصبر موعد انطلاق مباريات الحدث الرياضي الأكبر عالميًا وهو مونديال 2018 المقرر إقامته في روسيا خلال الفترة من 14 يونيه حتى 15 يوليو 2018، ويشارك في البطولة 32 منتخب من ضمنهم 4 منتخبات عربية وهي؛ مصر وتونس والمغرب والسعودية.









أوقعت القرعة منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى بكأس العالم 2018، والتي تضم منتخبات روسيا والأوروجواي والسعودية، ويستهل منتخب مصر مشواره بالبطولة بمباراة صعبة أمام نظيره منتخب أوروجواي يوم الجمعة 15 يونيه في تمام اساعة الثانية عصرًا.









وفيما يلي؛ يُسلط "الفجر الرياضي" الضوء على طريقة لعب وتكتيكات مدربي منتخبات المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا:









- أوسكار تاباريز (الأوروجواي)

يطلق عليه البعض لقب "المايسترو أو المعلم"، ولد تاباريز في 3 مارس عام 1974 في العاصمة الأوروجويانية مونتيفيديو، في بداية مشواره عام 1967 لعب كمدافع في نادي سود أمريكا، لم يكن له صيت كلاعب واعتزل في سن 32.





كمدرب؛ درب العديد من الأندية والمنتخبات اللاتينية و الأوروبية المحلية و الخارجية مثل نادي بوكا جونيور ومنتخب الأوروجواي تحت سن الـ 20 وفريق كالياري الإيطالي، وأصبح مدربًا لمنتخب الأوروجواي الأول منذ عام 2006 حتى الآن.





استطاع "تاباريز" تحقيق عدد من الإنجازات مع منتخب بلاده أهمها؛ الوصول إلى المربع الذهبي في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا،كما فاز ببطولة كوبا أمريكا عام 2011 للمرة الـ 15 في تاريخ المنتخب. يعتمد هذا المدرب بشكل كبير على طريقة اللعب المفضلة لديه (4-4-2) خلال المباريات كما يتميز منتخب الأوروجواي بالثبات في التشكيل والعناصر والانضباط التكتيكي، الانسجام بين اللاعبين وروح الفريق الواحد، كما يتواجد في التشكيلة قلبي دفاع أقوياء مثل (جودين وخيمينيز).









- خوان أنطونيو بيتزي(السعودية)

في شهر نوفمبر الماضي، أعلن الاتحاد السعودي تعاقده مع الأرجنتيني بيريز لتدريب الأخضر خلال كأس العالم روسيا 2018 وذلك خلفًا لمواطنه "باوزا"، رغم إنه ولد في الأرجنتين لكنه مثّل منتخب أسبانيا وقتما كان لاعبًا، لعب لعدد في صفوف عدد من الأندية أبرزها فالنسيا وبرشلونة ثم بورتو البرتغالي.





درب عدد من الفرق والمنتخبات ولم يحقق سوى ثلاثة بطولات أولها كانت الدوري التشيلي عام 2010 مع نادي إنيفرستيداد كاتوليكا، ثم الدوري الأرجنتيني عام 2013 مع سان لورينزو، واللقب الثالث كان مع منتخب تشيلي وهو كوبا أمريكا في 2016.





خاض بيزي مع منتخب السعودية 9 مباريات ودية (فاز 3 – تعادل وحيد – خسر 5) وستكون مباراة الأخضر أمام روسيا في افتتاح كأس العالم هي المباراة الأولى الرسمية له، وخلال هذه المباريات الودية التي خاضها بيتزي اعتمد على طريقة (4-2-3-1) وأحيانًا (4-1-4-1)، يُقدم بيتزي أسلوب تكتيكي يقوم على الضغط العالي في الخط الأمامي والسرعة والأداء الهجومي والقوة البدنية.









- ستانيسلاف تشيرتشيسوف (روسيا)

تولى الروسي "تشيرتشيسوف" قيادة المنتخب بعد نتائج روسيا المخيبة في 2016 عقب كأس الأمم الأوروبية، استطاع أن يقوم بعد من التغييرات في المنتخب الروسي سواء على مستوى طريقة اللعب أو اللاعبين حيثُ اعتمد على لاعبي الدوري المحليين الشباب وتخلى عن ضم اللاعبين المحترفين.





اعتمد المدرب على المواهب الصاعدة في الدوري الروسي فمتوسط العمر للمنتخب الروسي بات يتراوح ما بين 21 و22 عامًا، كما غيّر " تشيرتشيسوف" طريقة لعب منتخب روسيا من (4-4-2) إلى (3-5-2) فهو يريد بشكل أساسي التأمين الدفاعي.





جدير بالذكر فأن ستانيسلاف كان حارس سابق وخاض مباراة مونديالية واحدة مع روسيا عام 1994 وحقق الفوز في تلك المباراة بسداسية مقابل هدف دخل مرماه.









- هيكتور كوبر (مصر)

بدأ "كوبر" مسيرته كمدرب مع مع هوراكان الأرجنتيني عام 1993، ودرب عدد كبير من الأندية مثل إنتر ميلان وفالنسيا وريال بيتيس وريال مايوركا، وله تجربة مع منتخب جورجيا عام 2008.





نجح "كوبر" في قيادة الفراعنة للتأهل لكأس العالم بعد غياب 28 عامًا عقب تغلبه على الكونغو في القاهرة بنتيجة 2-1، وقبلها قاد المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا 2017 ووصل للمباراة النهائية أمام الكاميرون لكنه خسر 2-1.





يتبع المدرب الأرجنتيني بشكل أساسي طريقة اللعب (4-2-3-1) ويعتمد على الأسلوب الدفاعي ويلعب على الهجمات المرتدة مستغلًا سرعة محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وهو ما يعرضه للانتقادات من الجمهور والمحللين الرياضيين.