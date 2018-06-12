نجوم المستقبل: نحتاج التدعيم في 3 مراكز ومعسكر الإسكندرية يجهزنا للدوري

كشف محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي نجوم المستقبل، عن الصفقات التي يبحث عنها الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "نبحث حاليا عن حارس مرمى مميز، وكذلك مهاجم صريح، وظهير أيسر مميز، لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز في نسختها القادمة".





وعاد ليقول: "نبحث دائما عن لاعبين صغار السن، وتعاقدنا مع ضياء السيد لهذا السبب لإنه ممتاز في اكتشاف المواهب والاعتماد على اللاعبين صغار السن".





وعن المعسكر الإعدادي لنجوم المستقبل قال: "لن نتمكن من خوض معسكر خارجي فالدوري سيبدأ مبكرا في الثالث من أغسطس، وأعتقد أن المعسكر سوف يكون في الإسكندرية".