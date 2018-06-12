مشاهدة مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 27 السابعة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب

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تدور الأحداث حول‎السفير السابق (نادر)، الذي ترك عمله بالسلك الدبلوماسي، وبسبب حبه للأكل يفتح مطعم في فندق بإحدى القرى السياحية ويقوم بإعداد الوجبات بنفسه، لكن يبدو أن زوجته لها رأي أخر.









المسلسل بطولة يحيى الفخراني، ميرفت أمين، يسرا اللوزي، أحمد مجدي.