مشاهدة مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 27 السابعة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب
الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 06:03 م
الفجر الفني
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 27 السادسة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب.
تدور الأحداث حولالسفير السابق (نادر)، الذي ترك عمله بالسلك الدبلوماسي، وبسبب حبه للأكل يفتح مطعم في فندق بإحدى القرى السياحية ويقوم بإعداد الوجبات بنفسه، لكن يبدو أن زوجته لها رأي أخر.
المسلسل بطولة يحيى الفخراني، ميرفت أمين، يسرا اللوزي، أحمد مجدي.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مشاهدة مسلسل مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر بالحجم العائلي الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama