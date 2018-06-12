أمريكا تعزز الحدود مع كندا لحماية الأمن والتجارة المشروعة

أكدت وزارة الأمن الداخلى الأمريكية، اليوم أن الولايات المتحدة تقوم بتعزيز الحدود مع كندا لتعزيز الأمن وحماية التجارة المشروعة.





ووفقاً للبيان، تحدد الاستراتيجية رؤية واضحة وإجراءات ملموسة من شأنها تحسين جهود وزارة الأمن الوطني لحماية الحدود الشمالية ضد التهديدات الإرهابية والجنائية، وتسهيل التدفق الآمن والكفء للتجارة المشروعة عبر الحدود والسفر، وتعزيز حماية البنية التحتية الهامة عبر الحدود.





ويأتى البيان وسط خلافات تجارية بين إدارة ترامب وكندا بشأن الهجرة، وفرض رسوم جمركية بعد تأكيد الرئيس الأمريكى وجود عجز تجارى كبير مع كندا، وضرورة وجود توازن.