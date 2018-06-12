أنغام وإليسا تحييان حفلًا غنائيًا في السعودية 16 يونيو

تنظم الهيئة العامة للثقافة السعودية، حفلًا غنائيًا يجمع النجمة أنغام، والنجمة اللبنانية إليسا، وذلك يوم السبت 16 يونيو الجاري، تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر، في مركز الملك فهد الثقافي، في العاصمة السعودية الرياض.