أنغام وإليسا تحييان حفلًا غنائيًا في السعودية 16 يونيو
الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 06:07 م
صلاح حسن
تنظم الهيئة العامة للثقافة السعودية، حفلًا غنائيًا يجمع النجمة أنغام، والنجمة اللبنانية إليسا، وذلك يوم السبت 16 يونيو الجاري، تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر، في مركز الملك فهد الثقافي، في العاصمة السعودية الرياض.
وعقبت أنغام بطلبها المساعدة من جمهورها في اختيار الأغنيات التي ستؤديها في الحفل، وكتبت عبر "تويتر": "جمهوري الراقي، شاركوني اختيارات أغاني حفل العيد في السعودية، مصري وخليجي، في انتظار اختياراتكم"، كما نشرت البوستر الدعائي للحفل عبر حسابها على "إنستجرام" وعلقت: "العيد في السعودية".
وعقبت إليسا على غنائها لأول مرة في السعودية قائلة: "إن غنائي في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى هو حدث جميل متشوقة للغاية له، إذ سيكون يوم السبت المقبل لا ينسى مع ذلك الجمهور الذي سألتقيه للمرة الأولى".
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