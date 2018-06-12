عاجل.. إصابة علي جبر في مران المنتخب قبل مواجهة أوروجواي

تعرض علي جبر، مدافع منتخب مصر، للإصابة في نهاية مران اليوم بكدمة في الوجه، استعدادا لمواجهة أوروجواي الجمعة المقبل.





ويتوجه مدافع المنتخب بصحبة الدكتور محمد أبو العلا لإجراء أشعة لبيان الحالة.

وكان المنتخب أدي تدريبه اليوم كالمعتاد بستاد أحمد أرينا بمدينة جروزني في الخامسة مساء ( الرابعة في القاهرة ) حيث شارك فيه جميع اللاعبين ال 23 ، فيما انفصل محمد صلاح بعد تدريبات الإحماء الأولى لآداء تدريبات فردية تحت اشراف الطاقم الطبي للمنتخب .





كما شارك في المران كاملا كلا من عبد الله السعيد وعمرو وردة مؤكدين سلامتهما تماما من أي اصابة .

ومن المقرر أن يؤدي المنتخب الوطني تدريبه الأخير في جروزني في الحادية عشر صباح غد قبل التوجه إلى مدينة إيكاترنبرج في الثالثة عصرا ، ومن المتوقع أن تصل البعثة إلى ايكاترنبرج نحو الثامنة مساء لوجود فارق توقيت بين المدينتين يبلغ ساعتين ، حيث لا تزيد مدة الطيران بينهما لأكثر من ساعتين ونصف الساعة ، ليتدرب الفريق تدريبه الوحيد والأخير في الخامسة عصر الخميس ( الثانية ظهرا في القاهرة ) وهو الموعد نفسه الذي ستقام فيه مباراة المنتخب الوطني أمام أوروجواي في اليوم التالي.