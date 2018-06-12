محافظ كفرالشيخ يوزع 1200 قطعة ملابس جديدة (صور)

قام اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، بتوزيع 1200 قطعة ملابس جديدة و25 شهادة أمان للمصريين و140 الف جنيه على الآرامل والمطلقات والأسر الأولى بالرعاية، لرفع المعاناة عن الأسر الاكثر احتياجاً، بالتعاون مع جمعية الأورمان، ليتم اصدار شهادة أمان المصريين من خلال البنوك الأربع الحكومية الكبرى وهي، بنك مصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة والبنك الزراعي المصري، وتبلغ فروع هذه البنوك حوالي 2500 بنكا على مستوى الجمهورية، ويمكن لكل المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18، 59 عاما الحصول على هذه الشهادة بالرقم القومي فقط.





وقال محافظ كفرالشيخ، انه تم تسليم شهادة آمان المصريين لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، لرفع المعاناة عن كاهلهم، فضلاً عن الاهتمام بالقرى الاكثر احتياجاً، وذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إنشاء نظام تأميني يضمن الحماية التأمينية للفئات الاجتماعية للأولى بالرعاية والأسر البسيطة، لافتا أنه يتم منح شهادة أمان المصريين أيضا لأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين على نفقة المحافظة.





وتمنح الشهادة لصاحبها فائدة سنوية ثابتة بنسبة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، وتبلغ مدة الشهادة 3 أعوام وقابلة للتجديد مرتين لتصل إلى 9 سنوات، هذه الشهادة الادخارية لها ميزة تأمينية إذ إنها عبارة عن وثيقة تأمين على الحياة، مقدماً الشكر لجميع المؤسسات التي تسعى لتقديم خدمات للمواطنين، وتسهم في مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على تقديم الخدمات للمواطنين ورعايتهم في سبيل التيسير على الأسر الأكثر احتياجاً ورفع المعاناة عن كاهلهم.





ومن جانبه، قال العميد علاء نجم مدير جمعية الأورمان بكفرالشيخ، انه تم توزيع 25 شهادة أمان المصريين للأرامل والمطلقات بقيمة 63 ألف جنيه وتوزيع 20 شيك قرض حسنة لتنمية المشاريع الصغيرة بقيمة اجمالية بلغت 140 ألف جنيه، حيث توزيعها على الأيتام والأرامل والمطلقات ووالاولى بالرعاية بالجمعيات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفرالشيخ، بمناسبة عيد الفطر المبارك تحت رعاية اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ.





جاء ذلك بحضور المحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، والعميد علاء نجم مدير جمعية الأورمان بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.