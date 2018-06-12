من هو جوليان لوبيتيجي مدرب الريال الجديد؟

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" من هو لوبيتيجي مدرب الريال الجديد؟".







- وبدأت فترة النجاح للوبيتيجي، عندما تولي تدريب منتخب إسبانيا تحت 19 و 20 سنة، ونجح في تحقيق لقبين أوروبيين لإسبانيا علي التوالي موسمي 2011 و 2012، واستمر في النجاحات مع نفس الجيل، عندما حقق بطولة أوروبا سنة 2013 تحت 21 سنة.





- وبدأ جوليان فترة جديدة في مسيرته التدريبية، عندما تولي تدريب نادي بورتو البرتغالي سنة 2014، لإعادة النادي لمنصات التتويج مرة أخري، ولكنه فشل في تحقيق ذلك الغرض، وانهي الدوري كوصيف للترتيب بعد نادي بنفيكا بفارق 3 نقاط فقط، واستمر في القيادة الفنية للفريق للموسم التالي، والذي تمت اقالته خلاله في منتصف الموسم، بسبب سوء النتائج في بطولة دوري أبطال أوروبا.





- وتولي المدرب الإسباني تدريب المنتخب في يوليو 2016، بعد فترة من نهاية بطولة اليورو والذي قدم خلالها المنتخب الإسباني أداء سئ للغاية، ونجح لوبيتيجي في تعديل مسار المنتخب ووصل به لبطولة كأس العالم في روسيا 2018، وجعل الجميع يرشح اسبانيا للفوز بالبطولة.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن التعاقد مع المدرب الإسباني جوليان لوبيتيجي كمديرا فنيا للفريق لمدة 3 مواسم، وسيتولي قيادة الفريق بعد نهاية كأس العالم في روسيا.- اعتزل لوبيتيجي كرة القدم في موسم 2002، عندما كان حارسا لفريق رايو فاييكانو، ولكنه فضل الاستمرار مع النادي ولكن في الجهاز الفني مع المدرب فيرناندو فاسكيز، وتولي قيادة الفريق في الموسم الذي يليه، ولم يحقق نتائج جيدة بالليجا، حيث تمت إقالته بعد 3 أشهر من توليه القيادة الفنية، وهبط الفريق خلال هذا الموسم محتلا المركز الأخير بالدوري الإسباني.- وعمل المدرب الإسباني بعدها كمساعد لمدرب منتخب إسبانيا تحت 17 سنة، ثم تولي القيادة الفنية لنادي ريال مدريد B، بعد فترة عمل خلالها داخل جدران الملكي مع فريق الكشافين بالنادي.