هكذا يحتفل "فيسبوك" بكأس العالم 2018 FIFA

أضاف "فيسبوك" محتوى جديد بتطبيق "ماسنجر"، على كل من منصتي Android وiOS، والذي سيتوفر مع التحديث التالي الذى سيصدر في متجر التطبيقات ومتجر Google Play خلال أيام، وهذا إحتفالًا بكأس العالم 2018 FIFA.





وسيحصل "فيس بوك" ماسنجر على ألعاب جديدة مخصصة لكأس العالم، بالإضافة إلى فلاتر يمكن استخدامها فى الدردشة، فقبل يوم واحد من البطولة، سيستقبل مشجعو كرة القدم رسائل متحركة تظهر على حساباتهم تدعوهم لإضافة إطار لفريقهم المفضل فى كأس العالم على صورهم الشخصية.





كما ستتم إضافة رسوم متحركة جديدة يمكن استخدامها للاحتفال بفريقك المفضل باستخدام عبارات محددة داخل النيوزفيد، وسيتم تمكين معظم هذه الرسوم المتحركة تلقائيًا عند كتابتها كحالة أو كتعليق أو عند الضغط عليها.





وستسمح تطبيقات Facebook وMessenger Camera للمستخدمين باستخدام تأثيرات كأس العالم، بالإضافة إلى تأثيرات AR، فعلى سبيل المثال، يمكنك التقاط صورة بشعر مستعار للاحتفال بفريقك المفضل.





ويتيح الضغط على أداة التأثير المتوفرة فى "فيس بوك" و"ماسنجر" للمستخدمين العثور على ملصق للواقع المعزز للاعبين الحاضرين فى كأس العالم 2018 FIFA، وأخيرًا سيمكن للمستخدمين الاستمتاع بالألعاب مع الأصدقاء على ماسنجر.