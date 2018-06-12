بروتوكول تعاون مصري صيني لتأسيس شركة مشتركة لتعظيم الجدوى الاقتصادية للرمال السوداء

وقعت الشركة المصرية للرمال السوداء التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، مذكرة تفاهم مع أحد أكبر الشركات الصينية المتخصصة وذلك لإنشاء الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء بالشراكة بين الجانبين المصري والصيني.





وبحسب البيان الذي صدر اليوم، تهدف الشركة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء وتدريب الكوادر المصرية العاملة فى هذا المجال، بما يسهم فى تنويع وتطوير الاقتصاد المصري من خلال الصناعات التعدينية والمعاونة فى تفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية التى أعدت لإستغلال المعادن الاقتصادية الموجودة بالرمال السوداء، وتغطية احتياجات السوق المحلى للمعادن واستغلال تزايد الطلب العالمى عليها بتصدير فائض الإنتاج إلى السوق العالمى .





وخلال مراسم توقيع البرتوكول أكد اللواء أح عز الدين صالح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء على أهمية إنشاء الشركة بالتعاون مع الجانب الصينى لبناء قاعدة من الكوادر الفنية المؤهلة للعمل فى هذا المجال والإستعانة بالخبراء العالميين مع الإلتزام بمعايير السلامة البيئية العالمية ، كذلك تحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة لخلق مشاريع قومية تساهم فى دفع عجلة الإقتصاد المصرى وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصرى .





من جانبه أشاد ممثل الشركة الصينية بمستوى التنسيق والتفاهم بين ممثلى الجانبين لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة التى تسهم فى تحقيق الجدوى الإقتصادية للمشروع .





حضر مراسم توقيع البروتوكول اللواء أح مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع ومحافظ كفر الشيخ والسفير الصينى بالقاهرة وممثلين عن الجانب المصرى والصينى.