إستدراج فتاة لمنزل شابين و إغتصابها بالمكنين
الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 05:56 م
مروى الجلاصي
تقدمت فتاة بجهة المكنين التابغة لولاية المنستير، بشكوى إلى الفرقة المختصة في مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، مفادها تعرضه للإغتصاب.
و حسب التصريح الذي أدلى به كاتب عام نقابة الأمن الوطني بالمكنين توفيق الشاهر لإذاعة موزاييك، فإنه قد تمت ملاحقة مرتكبي العملية وإلقاء القبض عليهم.
كما ذكر الشاهر، بأن التّحريات الأولية أثبتت أن إحدى الفتيات قامت بالتغرير بالمعتدى عليها ومرافقتها إلى غاية منزل أحد المنحرفين وسلّمتها له ولصاحبه، حيث عنّفها الأول وافتكّ هاتفها الجوال في حين أجبرها الثاني على تناول أقراص مخدرة ومواقعتها غصبا.
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