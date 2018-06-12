إستدراج فتاة لمنزل شابين و إغتصابها بالمكنين‎

تقدمت فتاة بجهة المكنين التابغة لولاية المنستير، بشكوى إلى الفرقة المختصة في مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، مفادها تعرضه للإغتصاب.





و حسب التصريح الذي أدلى به كاتب عام نقابة الأمن الوطني بالمكنين توفيق الشاهر لإذاعة موزاييك، فإنه قد تمت ملاحقة مرتكبي العملية وإلقاء القبض عليهم.



