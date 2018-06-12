نائب "الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي": فرض ضريبة على إعلانات جوجل وفيس بوك ليست بدعة من اختراعنا
الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 05:53 م
رقية جمال
قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن فرض ضريبة إعلانات جوجل وفيس بوك ليس بدعة من اختراع مصر.
وأضاف "غنبم"، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن سوق الإعلانات الإليكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تخطى حاجز الإعلانات التلفزيونية، حيث يقدر هذا السوق عالميًا بمئات المليارات.
وتابع، أنني أعيب على البرلمان أنه خص الإعلانات فقط، فخدمات الإنترنت ليست قاصرة على الإعلانات فقط، والأهم من الإعلانات خدمات البرمجيات والأدوات التحليلية المقدمة للشركات وغيرها.
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