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مشاهدة مسلسل مليكة الحلقة 28 الثامنة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 05:50 م
مشاهدة مسلسل مليكة الحلقة 28 الثامنة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب
مليكة
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الفجر الفني
 
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل مليكة الحلقة 28 الثامنة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب.

تدور الأحداث في إطار درامي اجتماعي حيث إحدى الفتيات التي تحضر حفل زفاف مع ابنة خالتها، ويحدث انفجار مدوي تموت على إثره إحداهما فتتقمص الأخرى شخصيتها، وتعيش حياتها في توتر وقلق.

"مليكة" بطولة دينا الشربيني، مصطفى فهمي، محمد شاهين، آية سماحة.
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