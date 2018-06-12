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تعرف على راتب كارتيرون مع الأهلي

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 05:48 م
تعرف على راتب كارتيرون مع الأهلي
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علي نبوي
 
 كشف مصدر بالأهلي عن تقاضي الفرنسي باتريس كارتيرون مبلغ 95 ألف دولار شهريًا بعد إنهاء اتفاقه مع الفريق الأحمر لخلافة حسام البدري.


وأوضح المصدر أن كارتيرون كان يتقاضى 110 ألف دولار شهريا في فريق فونيكس رايزينج الأمريكي، لكنه تنازل من أجل الأهلي وتقاضى مبلغ أقل بما يقرب من 15 ألف دولار.


ووضع الأهلي شرطًا جزائيا في عقد الفرنسي كارتيرون بقيمة شهرين من عقده أي ما يقرب من 190 ألف دولار.
وكشف المصدر عن أن التفاوض مع الفرنسي كارتيرون بدأ من راتب 75 ألف دولار حتى تم الاستقرار على مبلغ 95.


وكان النادي الأهلي قد أعلن ظهر اليوم تعاقده رسميا مع الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين.

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