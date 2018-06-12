تعرف على رقم قياسي للمنتخب المكسيكي في المباريات الافتتاحية لكأس العالم





مواجهة صعبة تجمع منتخب السعودية مع نظيره الروسي في تمام الخامسة مساء الخميس، الموافق 14 يونيو، في إفتتاح بطولة كأس العالم "روسيا 2018" وذلك بعدما أوقعت القرعة المنتخبين في المجموعة الأولي بجانب منتخبي (مصر وأوروجواي).





وبالبحث في تاريخ المباريات الافتتاحية لبطولة كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930 بأوروجواي وجدنا أن منتخب المكسيك يمتلك الرقم القياسي في أكثر المنتخبات مشاركة في افتتاح المونديال عبر تاريخ البطولة.





وشارك المنتخب المكسيكي في المباريات الافتتاحية لبطولة كأس العالم 5 مرات طوال تاريخ مشاركاته بالبطولة العالمية، خسر في 3 مباريات وتعادل في مباراتين، ولم يفز في أي مباراة.





يذكر أن المنتخب المكسيكي شارك 15 مرة في نهائيات كأس العالم طوال تاريخه، وأفضل إنجاز حققه بالبطولة كان بلوغ الدور ربع النهائي في نسختي 1970، 1986.



