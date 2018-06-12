ضبط نصاب احتال على المواطنين بزعم كونه رئيس اتحاد نقابات التجاريين

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على شخص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإدعاء كونه رئيس إتحاد نقابات التجاريين.



أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة قيام المدعومحمد.ش.أ- مواليد 1954- محاسب قانونى حر - مقيم بالدقهلية - سبق إتهامه فى (20) قضية " تزوير – شيكات – تبديد - ضرب " مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "تبديد"، بإنشاء كيان وهمى تحت اسم "إتحاد نقابات التجاريين" كائن بدائرة قسم شرطة الجيزة زاعمًا أنه رئيس الإتحاد وقام بالإعلان على شبكة الإنترنت ومخاطبة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التجارية فى المحافظات المختلفة عن فتح باب قبول الإلتحاق بالإتحاد ومنحهم مميزات "وهمية" مقابل العضوية وأنه سيمكن الأعــضاء حـديثى التـخرج مـن الإلتحــاق بــوظائف عــديدة بــالشركات الـتجاريـة وإصــداره بطاقات عضوية بأسماء ضحاياه منسوب صدورها"خلافًا للحقيقة " إلى نقابة التجاريين ونقابة المهن التجارية وتمكن من خلال ذلك الإحتيال على العديد من المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بالمقر الوهمى المُشار إليه، وعثر بحوزته على (3 خاتم كلاشية تقرأ بصماتها "إتحاد نقابات التجاريين"، 214 كارنيه "مزور بالكامل " بأسماء أشخاص مختلفة من ضحاياه منسوب صدورها لكيانات وهمية " إتحاد نقابات التجاريين، نقابة المحاسبين القانونيين" بصفات وهمية "مستشار مالى وضريبى، مستشار محاسب قانونى، مدير حسابات، مراقب حسابات، مأمور ضرائب – مراجع حسابات، 43 كارنيه "مزور بالكامل " بأسماء أشخاص مختلفة من ضحاياه منسوب صدورها إلى نقابة التجاريين، 4 كارنيهات تحمل إسم وصورة المتهم بصفة منتحلة "الممثل القانونى للتجاريين" منسوب صدورها إلى "نقابة المحاسبين القانونيين، جمعية المحاسبين القانونيين "مزورة بالكامل"، مجموعة من إعلانات وظائف لحديثى التخرج من كليات التجارة والحقوق ونظم المعلومات بالعديد من الشركات التجارية، كروت دعاية شخصية بإسم المتهم منتحلًا فيها كونه مستشار والممثل القانونى للتجاريين، كمية كبيرة من إستمارات طلب عضوية، 3 خطابات موجهة بصفته المنتحلة إلى بعض الجهات زاعمًا بكون نقابة إتحاد التجاريين نقابة رسمية ويطالبهم بإرسال الموظفين بتلك الجهات الحاصلين على بكالوريوس أو دبلوم تجارة لمقر النقابة للقيد والإشتراك بها، مستندات خاصة بضحاياه "بطاقات رقم قومى، شهادات ميلاد شهادات دراسية دفاتر إستلام نقدية من ضحاياه المنضمين لعضوية الكيانات الوهمية بلغت قيمتها 300 ألف جنيه خلال الأربعه أشهر المنصرمة، 4 هواتف محمولة، 2 جهاز كمبيوتر) بفحصها بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تحتوى صور المستندات المضبوطة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.