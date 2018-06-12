"رونالدو البرازيلي" يرشح 3 منتخبات للفوز بمونديال روسيا





أشار أسطورة مركز الهجوم، البرازيلي "رونالدو"، أنَّه الظروف قد حانت من أجل عودة منتخب البرازيل، للفوز بكأس العالم، في ظل الغياب المتكرر عن منصات التتويج بالنسخ الثلاث الماضية.





وقال رونالدو في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء خلال حدث دعائي في العاصمة الروسية "موسكو": "مرشحي الأول للفوز بالمونديال هو البرازيل بالطبع، وهذا ليس لأنني برازيلي، لكن لأنها تلعب بشكل جيد للغاية".





وأضاف نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق وصاحب الواحد والأربعين عامًا: "مر وقت طويل منذ العام 2002، لقد حان الوقت لحصد اللقب".





وبالإضافة إلى منتخب السيلساو، فقد رشح رونالدو المنتخب الإسباني، وكذلك الألماني للفوز بالمونديال أيضًا، مؤكدًا علي أن ألمانيا دائماً تتمتع بالقوة.





وكان النجم البرازيلي هو صاحب الهدفين اللذين فاز بهما منتخب بلاده على نظيره الألماني في نهائي مونديال كوريا واليابان 2002 ليفوز باللقب العالمي الخامس له في تاريخه.





وكان رونالدو قد فاز بالمونديال مع البرازيل في عامي 1994، و2002، وسجل 15 هدفًا بالبطولة، ويأتي في المركز الثاني لقائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم بعد الألماني ميروسلاف كلوزه الذي سجل هدفه الـ16 في 2014.





وحضر رونالدو، اليوم الثلاثاء، برفقة المهاجم الروسي السابق أندري أرشافين حفل افتتاح مركز تجاري جديد لشركة "نايكي" الأمريكية للملابس الرياضية في موسكو.



