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هيونداي تعلن عن حصول سياراتها على معاملة قسم N الرياضي

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 04:32 م
هيونداي تعلن عن حصول سياراتها على معاملة قسم N الرياضي
أرشيفية
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أعلنت شركة هيونداي عن أن جميع سياراتها ستحصل على معاملة قسم N الرياضي بطريقة أو بأخرى، وذلك عبر توفير فئة N توفير خيارات تصميم خارجية وداخلية من N وبدون تعديلات في المحركات.

تعد سيارة i30 N أولى سيارات N من هيونداي، ثم تبعتها فيلوستر N. ويتوقع أن تكون كونا السيارة التالية التي تحصل على نفس تصميم فئة N
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