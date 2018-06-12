هيونداي تعلن عن حصول سياراتها على معاملة قسم N الرياضي

أعلنت شركة هيونداي عن أن جميع سياراتها ستحصل على معاملة قسم N الرياضي بطريقة أو بأخرى، وذلك عبر توفير فئة N توفير خيارات تصميم خارجية وداخلية من N وبدون تعديلات في المحركات.



