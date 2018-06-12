هيونداي تعلن عن حصول سياراتها على معاملة قسم N الرياضي
الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 04:32 م
أعلنت شركة هيونداي عن أن جميع سياراتها ستحصل على معاملة قسم N الرياضي بطريقة أو بأخرى، وذلك عبر توفير فئة N توفير خيارات تصميم خارجية وداخلية من N وبدون تعديلات في المحركات.
تعد سيارة i30 N أولى سيارات N من هيونداي، ثم تبعتها فيلوستر N. ويتوقع أن تكون كونا السيارة التالية التي تحصل على نفس تصميم فئة N
المزيد عن: هيونداي قسم N الرياضي عربيه عربية عربيات شركة هيونداي سياره سيارة سيارات هيونداي سيارات السيارات اخبار السيارات Hyundai