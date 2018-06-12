سفرة رمضان الـ27.. "مكرونة بالسجق وسلطة بطاطس وجلاش بالجبن"

سلطة البطاطس

يفضل ان تترك حوالى 30 دقيقة في الثلاجة قبل التقديم حتى تمتزج النكهات.

يضاف الجزر و الفلفل و يقلب جيداَ حتى يخطلطوا جيدا.

فى طبق عميق، يخلط المايونيز مع الزبادى والخل والمستردة والثوم و يقلب حتى يمتزج.

جلاش بالجبن

المقادير

باكيت جلاش

¼ كجم جبن اسطنبولي أو براميلي مهروس

علبة زبادي صغيرة

فلفل ملون حسب الرغبة مقطع قطعًا صغيرة

فلفل حار حسب الرغبة مفروم

زيتون أسود وأخضر حسب الرغبة

ملعقة زبدة كبيرة

بيضة

¾ كوب حليب

طريقة التحضير

سخنى الفرن على حرارة مرتفعة.

افتحى الجلاش وابدئي في استخدامه لكن احرصي على تغطيته حتى لا يجف

ادهنى صينية فرن بقليل من الزبد، ثم افردي طبقة من الجلاش وادهنيها بفرشاة بالزبد وكرري حتى تصلي لـ 6 أو 7 طبقات

لا تدهني كل طبقة بل كل 3 طبقات

بعد الطبقة السابعة ضعي خليط الجبن مع الخضار ثم كرري الجلاش مرة أخرى

قطعي الجلاش ثم ادهني وجهها بالبيضة بعد خفقها مع الحليب وبعض الملح والفلفل

ضعيه في الفرن لمدة نصف ساعة وقدميه مع السلاطة الخضراء