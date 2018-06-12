سفرة رمضان الـ27.. "مكرونة بالسجق وسلطة بطاطس وجلاش بالجبن"
الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 04:36 م
في اليوم الـ27 من رمضان جهزي سلطة بطاطس ومكرونة بالسجق وجلاش بالجبن لأفراد أسرتك على المائدة الرمضانية بهذه الخطوات:-
سلطة البطاطس
المقادير
2 ثمرة بطاطس، مكعبات مسلوقة
2 فلفل رومى، شرائح رفيعه
1 جزرة، مبشورة
الدريسنج:
2 ملعقة كبيرة مايونيز
1 ملعقة كبيرة زبادي
1 ملعقة صغيرة خل
1 ملعقة صغيرة مستردة
2 فص ثوم مفروم
طريقة التحضير
فى طبق عميق، يخلط المايونيز مع الزبادى والخل والمستردة والثوم و يقلب حتى يمتزج.
يضاف الجزر و الفلفل و يقلب جيداَ حتى يخطلطوا جيدا.
تضاف البطاطس و تقلب.
يفضل ان تترك حوالى 30 دقيقة في الثلاجة قبل التقديم حتى تمتزج النكهات.
جلاش بالجبن
المقادير
باكيت جلاش
¼ كجم جبن اسطنبولي أو براميلي مهروس
علبة زبادي صغيرة
فلفل ملون حسب الرغبة مقطع قطعًا صغيرة
فلفل حار حسب الرغبة مفروم
زيتون أسود وأخضر حسب الرغبة
ملعقة زبدة كبيرة
بيضة
¾ كوب حليب
طريقة التحضير
سخنى الفرن على حرارة مرتفعة.
افتحى الجلاش وابدئي في استخدامه لكن احرصي على تغطيته حتى لا يجف
ادهنى صينية فرن بقليل من الزبد، ثم افردي طبقة من الجلاش وادهنيها بفرشاة بالزبد وكرري حتى تصلي لـ 6 أو 7 طبقات
لا تدهني كل طبقة بل كل 3 طبقات
بعد الطبقة السابعة ضعي خليط الجبن مع الخضار ثم كرري الجلاش مرة أخرى
قطعي الجلاش ثم ادهني وجهها بالبيضة بعد خفقها مع الحليب وبعض الملح والفلفل
ضعيه في الفرن لمدة نصف ساعة وقدميه مع السلاطة الخضراء
مكرونة بالسجق
المقادير
¾ كيلو مكرونة قلم.
½ كيلو سجق.
بصلة متوسطة مقطعة شرائح رفيعة.
بصلة متوسطة مفرومة ناعم.
ثمرة فلفل أخضر مقطعة شرائح رفيعة.
3 فصوص ثوم مقطعة أنصاف.
3 فصوص ثوم مفروم ناعم.
3 أكواب عصير طماطم طازج ومركز.
2 ملعقة كبيرة زيت.
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.
ملعقة كبيرة عصير ليمون.
ملعقة صغيرة خل أبيض.
ملح وفلفل أسود.
طريقة التحضير
اسلقي المكرونة في ماء مغلٍ ومملح.
على نار متوسطة، وفي مقلاة غير قابلة للالتصاق، ضعي السجق واتركيه لمدة دقيقتين.
قلبي السجق ثم أضيفي الثوم المقطع نصفين وقلبي، ثم أضيفي ملعقة كبيرة من البصل المقطع شرائح، وقلبي لمدة دقيقتين.
غطي المقلاة، واتركي السجق على نار هادئة لمدة 5 دقائق.
أضيفي عصير الليمون والخل وقلبي، ثم غطيه واتركيه لمدة 10 دقائق.
ارفعي السجق، وصفيه جيدًا من أي سوائل أو دهون، ثم قطعيه إلى قطع صغيرة.
على نار متوسطة سخني الزيت، ثم أضيفي البصل المفروم، وقلبيه حتي يذبل.
أضيفي نصف كمية الثوم وقلبي لمدة 30 ثانية، ثم أضيفي عصير الطماطم والصلصة والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا.
اتركي الصلصة حتى تغلي، ثم غطّي القدر واتركيها على نار هادئة لمدة 15 – 20 دقيقة.
على نار متوسطة، سخني مقلاة غير قابلة للالتصاق، وأضيفي باقي شرائح البصل والثوم والفلفل الأخضر وقلبي لمدة 4 دقائق.
أضيفي السجق وقلبي لمدة 5 دقائق، ثم أضيفي صلصة الطماطم، واتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق.
صفي المكرونة من الماء، ثم أضيفيها إلى السجق والصلصة وقلبي جيدًا.
ضعي المكرونة في أطباق التقديم، وقدميها ساخنة.
المزيد عن: مأكولات رمضانية للنساء فقط كيفية اعداد الطعام كتشينو قل في رمضان فطار لذيذ شهر مبارك شهر رمضان الكريم شهر رمضان سفرة هنية سفرة الطعام سفرة السحور ست البيت رمضانيات رمضان كريم رمضان ربة المنزل تجهيز رمضان الولادة