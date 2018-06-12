تعرف على أبرز تصريحات مدرب ونجوم منتخب أوروجواي قبل مواجهة الفراعنة





يتبقي أيام معدودة علي إنطلاق فعاليات كأس العالم 2018 والمقامة في روسيا، والتي يستهل خلالها منتخبنا المصري بقيادة مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر مشواره بمواجهة نظيره منتخب أوروجواي الذي يقوده أوسكار تاباريز، في الساعة الثانية عصر يوم الجمعة المقبل، والموافق 15 يونيو.





وتعددت التصريحات من قبل مدرب المنتخب الأوروجوياني أوسكار تاباريز، وكذلك نجوم السيليستي حول مواجهة الفراعنة ومدي قوتهم وعن حظوظ منتخبات المجموعة الأولى في التأهل للدور السادس عشر.





وكانت قرعة كأس العالم قد أوقعت كلا من منتخب روسيا، مصر، أوروجواي، السعودية، في المجموعة الأولى، ويرصد لكم "الفجر الرياضي"، أبرز هذه التصريحات، علي النحو التالي :





-"أوسكار تاباريز"





رفض تاباريز مدرب منتخب أوروجواي الإفصاح عن طريقته التي سيطبقها في مواجهة منتخب مصر بأولى مباريات الفريق في المونديال.





وقال المدرب المخضرم في تصريحات في المؤتمر الصحفي استعداداً لمواجهة مصر: "لا أحب التسرع في إتخاذ القرارات، لأنني أحب أن أدرس الفريق الذي سأواجهه قبل المباراة بخمسة إلى ستة أيام من البداية".





وواصل: "إذا ما أخبروني بالفريق المصري الذي من المؤكد أن أواجهه في كأس العالم، سيكون لنا بعض الطرق الخططية المعروفة قبل المباراة".





وعن الوسيلة الأفضل لمواجهة "محمد صلاح" في حالة مشاركته بالمباراة، أشار تاباريز بقوله: "وفقاً لما قدمه اللاعب من قدرات فنية، سيكون هناك طريقة خاصة لذلك من خلال تغطية المساحات الواسعة في خط الدفاع".





وحذر تاباريز من خطورة منتخب مصر مؤكدًا علي قلقه بشأن ما يمكن للمنافس أن يقوم به في المباراة، وأنه لا يمكن لفريقه أن يتجاهل الخصم وما يمكن تقديمه.





-"لويس سواريز"





أشار لويس سواريز مهاجم منتخب أوروجواي، إلي تطلعه لتحقيق الفوز على منتخب مصر في مونديال روسيا، متمنيًا أن يلحق نجم الفراعنة محمد صلاح بالمباراة.





وقال سواريز في تصريحات تلفزيونية لوسائل الإعلام بأوروجواي صباح الأربعاء: "صلاح لاعب مهم للغاية، لقد قدم موسمًا عظيمًا، وأريد أفضل اللاعبين في روسيا، وإذا فزنا على مصر أتمنى أن نفعل ذلك في وجوده (يقصد صلاح) حتى نشعر برضا أكبر عن أنفسنا".





-"إدينسون كافاني"





أكد إدينسون كافاني مهاجم منتخب أوروجواي علي تساوي حظوظ كافة منتخبات المجموعة الأولى بالمونديال حول إمكانية الصعود للدور ال 16، مشيرًا إلى قوة المجموعة ككل.





وقال كافاني في تصريحات صحفية: "مجموعتنا صعبة، وليست سهلة كما يتصور البعض، فمنتخبي مصر والسعودية قدما مشوارًا جيدًا خلال التصفيات المؤهلة للمونديال واستعدا بقوة للمنافسة، ولذا علينا أن نكون في قمة الجاهزية لمواجهتهم".





-"دييجو جودين"





حذر دييجو جودين مدافع منتخب أوروجواي من مواجهة منتخب مصر الافتتاحية ضد منتخب بلاده في بطولة كأس العالم المقبلة في روسيا.





وقال "جودين" في تصريحات صحفية بمؤتمر صحفي خاص بتحضيرات منتخب أوروجواي للمونديال: "منتخب مصر، هو خصم صعب خاصة ويلعب بقوة ولديه مدرب كبير لديه أفكار واضحة".





وعن إمكانية مشاركة "محمد صلاح" في المباراة، أضاف جودين قائلاً: "أوسكار تاباريز سيقوم بتحضير اللاعبين بنفس الطريقة ولن يغير من أسلوبه.. ولكن بكل تأكيد مصر ستتطور كثيراً في حالة وجود صلاح بالملعب".





وأكمل: "اعتقد أن مواجهة مصر هي المباراة الأكثر أهمية، وهي التي ستحدد ما ستكون عليه الأمور في كأس العالم في روسيا".





وعن كيفية مواجهة وإيقاف صلاح أوضح جودين بقوله: "لم أواجه صلاح من قبل، لكن من الواضح أنه سريع جدًا ولا يمكنني مواجهته في مباراة مفتوحة".





وتابع: "هناك طرق أخرى للدفاع أمامه والحد من خطورته بمساعدة زملائي في الفريق سيتم تقليص المساحات".





-"جوزيه خيمينيز"





يري جوزيه خيمينيز مدافع المنتخب الأوروجوياني، أن مشاركة النجم الدولي المصري محمد صلاح في مواجهة منتخب بلاده ممكنة للغاية.





وقال خيمينيز في تصريحات صحفية: "منتخب مصر قوي للغاية، وخاصة في الجانب الدفاعي، ولذلك علينا أن نكون جيدين علي المستوي الهجومي للتغلب عليهم".





وأضاف: "منتخب مصر يمتلك مجموعة كبيرة من النجوم المميزين بالسرعة والقوة، ولكننا أيضًا نمتلك قوام قوي، وعلينا فقط المحافظة علي هدوئنا".





-"ماتياس فيسينو".





أكد ماتياس فيسينو نجم خط وسط منتخب أوروجواي أن منافسي بلاده في مجموعة كأس العالم بروسيا 2018، وهم روسيا ومصر والسعودية في المتناول ويمكن اجتيازهم بسهولة.





وأشار ماتياس في تصريحات نقلتها إذاعة "سبور 890" الأوروجوانية قائلا: "أراها مجموعة جيدة، فالمنافسين كلهم في متناولنا، لكن الأمر سيعتمد على ما سنقدمه نحن أيضا في البطولة".





واستطرد: "نعرف أن كأس العالم بطولة تعترف دائما بالتوازنات فيما يتعلق بالمنتخبات المشاركة، لذا فلا يوجد شيء مسلم به".



