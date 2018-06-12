البورصة القطرية تتراجع للجلسة الرابعة على التوالى

أنهت بورصة قطر تعاملات اليوم الثلاثاء متراجعة للجلسة الرابعة على التوالي، وسط هبوط 4 قطاعات أبرزها البنوك.





وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.46% متدنياً إلى النقطة 9160.97، ليخسر 42.35 نقطة عن مستويات أمس الاثنين.





كما تراجعت التداولات اليوم، حيث انخفضت السيولة لـ380.39 مليون ريال مقابل 469.87 مليون ريال بالأمس، كما هبطت أحجام التداول إلى 8.39 مليون سهم مقابل 9.83 مليون سهم بالجلسة السابقة.





وتصدر سهم السينما القائمة الحمراء بنسبة 9.05%، بينما جاء سهم ملاحة على رأس الارتفاعات بنسبة 4.54%.





وشهدت الجلسة تراجع 4 قطاعات أبرزها البنوك بـ0.79%؛ متأثراً بهبوط 5 أسهم تقدمها الوطني القيادي بـ1.54%.





وهبط الصناعة 0.28%؛ لانخفاض عدة أسهم تصدرها مسيعيد بنسبة 1.95%.





وفي المقابل، ارتفع 3 قطاعات أبرزها العقارات بـ0.14%؛ بدعم نمو سهمي مزايا قطر وإزدان بنسبة 1.29% و0.23% على التوالي.





وبشأن أنشط التداولات، تصدر سهم ناقلات المتراجع 3.18% نشاط الكميات بـ1.3 مليون سهم، بينما تصدر الوطني السيولة بقيمة 189.2 مليون ريال.