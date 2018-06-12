الشاهد داخل الزيتونة إحياء لليلة القدر (صور)‎

تواجد رئيس الحكومة يوسف الشاهديوم أمس الإثنين 11 جوان 2018، بجامع الزيتونة المعمور بالعاصمة.





و قد حضر الشاهد موكب ختم سرد الحديث النبوي الشريف بمناسبة الإحتفال بليلة القدر المباركة، تحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، الذي تولى تكريم الفائزين في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم و ترتيله لسنة 2018.



