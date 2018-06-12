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الشاهد داخل الزيتونة إحياء لليلة القدر (صور)‎

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 04:39 م
الشاهد داخل الزيتونة إحياء لليلة القدر (صور)‎
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مروى الجلاصي
 
تواجد رئيس الحكومة يوسف الشاهديوم أمس الإثنين 11 جوان 2018، بجامع الزيتونة المعمور بالعاصمة.

و قد حضر الشاهد موكب ختم سرد الحديث النبوي الشريف بمناسبة الإحتفال بليلة القدر المباركة، تحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، الذي تولى تكريم الفائزين في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم و ترتيله لسنة 2018.

و يذكر أن موكب الإحتفال بليلة القدر المباركة في جامع الزينومة، قد حضره كذلك رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر و وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم و مفتي الجمهورية عثمان بطيخ.
الشاهد داخل الزيتونة إحياء لليلة القدر (صور)‎
الشاهد داخل الزيتونة إحياء لليلة القدر (صور)‎
الشاهد داخل الزيتونة إحياء لليلة القدر (صور)‎
الشاهد داخل الزيتونة إحياء لليلة القدر (صور)‎
الشاهد داخل الزيتونة إحياء لليلة القدر (صور)‎
الشاهد داخل الزيتونة إحياء لليلة القدر (صور)‎
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