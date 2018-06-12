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عاجل.. كوبر يحسم مصير محمد صلاح أمام أوروجواي

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 04:36 م
عاجل.. كوبر يحسم مصير محمد صلاح أمام أوروجواي
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الفجر الرياضي
 

استقر هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، على عدم الدفع بالنجم محمد صلاح أمام أوروجواي في الجولة الأولى من مرحة المجموعات بكأس العالم، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 يونيه.

 

ويحاول الجهاز الطبي للمنتخب تأهيل اللاعب فمن الممكن أن يلعب بعض الدقائق خلال المباراة، ولكن لن يتم الدفع به من أول اللقاء خوفًا من تفاقم الإصابة.

 

قرر الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، الدفع برمضان صبحي في مركز محمد صلاح، أمام أوروجواي.

 

جدير بالذكر فأن صلاح قد تعرض لإصابة قوية في كتفه أثناء مشاركته في مباراة نهائي الشامبيونزليج أمام ريال مدريد.

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