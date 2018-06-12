فؤاد عبدالواحد يغني لمصر ويدعم المنتخبات العربية في كأس العالم روسيا 2018 بأغنية "عربي"

بعنوان "عربي" طرح الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد مشاركته الهامة في مساندة ودعم وتشجيع المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم بروسيا 2018، السعودية، مصر، المغرب وتونس، متعاوناً بها مع الشاعر أحمد حسن راؤول، والملحن د. مصطفى العسال، والتي يقول في مطلعها:

عدينا وروحنا ولسة طموحنا نعدي كمان وكمان

انا مصري سعودي ومغربي تونسي وليا في روسيا مكان

احمر اخضر ابيض اسود كلنا نفس الالوان

عدينا ولسة هنعدي كماان وكمااان

ولأول مرة اربع اعلام عربية قصاد الكون

شوف كل فريق فيهم هيكون بيشجعه كام مليون

زلزال تشجيع من كل كمان اول ما هيدخل جول

زلزال تشجيع اول ما هيدخل جول .

وتحمل الأغنية التي قام بتسجيلها بين استوديوهات القاهرة ودبي بصمة الموزع الموسيقي المصري الهامي دهيمة، مسجلاً تعاونه مع في عملية المكس وماسترنغ مع المهندس م. أحمد حسام، وتحمل في موسيقتها الحماس والتشجيع والإيقاع الذي يحمل روح التحدي والتشجيع للمنتخبات العربية وجنودها اللاعبين.

حيث يقول فيها أيضاً:

هنغني بلادي بلادي ..... عربي

وب سارعي للمجد هنادي .. عربي

وحماة الحما امجادي . ومنبت الاحرار

هيهز الارض هتافي .. عربي

وانا شايل علمي على كتافي .. عربي

واتجنن لو جبنا الجول .. وهشجع تشجيع من ناااار.

هذا وقد عرضت أغنية "عربي" عبر جميع وسائل التواصل الإجتماعي ومن خلال قناة روتانا في موقع "اليوتيوب"، الى جانب جميع الإذاعات العربية.