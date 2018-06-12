الداخلية يعلن التعاقد مع إيمانويل إيجيبتور

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية، التعاقد مع إيمانويل إيجيتور لاعب إنبي السابق، مشددا على إنه سيكون لاعبا ضمن صفوف الداخلية لمدة موسمين، وسيكون إضافة لخط وسط الفريق.





وأشار إلى أن الأمور لم تتضح بشكل كبير للرأي العام بخصوص كل الاندية، في ظل اهتمام الجميع بكأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا، مؤكدا أن الأندية تبرم التعاقدات ولكن كل الاهتمام بالمونديال.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الداخلية بدأ فترة الإعداد منذ 10 أيام، ونحاول ترتيب الفريق من الداخل، بعد بيع أحمد علاء للأهلي وأمير منصور لسموحة، وفشلت صفقة أمير عابد للنادي المصري البورسعيدي".