ملاعب مونديال روسيا 2018

تستضيف روسيا فعاليات بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم بدءاً من بعد غد الخميس على 12 إستاداً موزعة على 11 مدينة حيث تضم العاصمة موسكو اثنين من هذه الإستادات.







وحرصت روسيا على تشييد أو تجديد هذه الإستادات في غرب ووسط البلاد استعداداً لهذه البطولة التي بلغت ميزانية الاستعدادات لها نحو 11 مليار دولار أمريكي.







وفيما يلي لمحة مختصرة عن الإستادات التي تشارك في استضافة مباريات البطولة:







إستاد لوجنيكي

الإستاد الرئيسي في العاصمة موسكو، ويستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية، وتبلغ سعة الإستاد 80 ألف مقعد.



وعلى مدار ستة عقود، كان إستاد لوجنيكي، الذي يعني اسمه "المروج الخضراء" ، هو الإستاد الأكثر شهرة في روسيا كما كان الإستاد الرئيسي عندما استضافت موسكو دورة الألعاب الأولمبية عام 1980.



إستاد أوتكريتي

الإستاد الثاني في موسكو وهو معقل فريق سبارتاك موسكو، وسبق له استضافة بعض مباريات المنتخب الروسي لكرة القدم، وافتتح هذا الإستاد في 2014 وتبلغ سعته 45 ألف مقعد.



إستاد سان بطرسبرغ

يقع هذا الإستاد بمدينة سان بطرسبرغ ثاني أكبر المدن الروسية، واستضاف المباراتين الافتتاحية والنهائية لبطولة كأس القارات 2017، وافتتح هذا الإستاد قبل بطولة كأس القارات مباشرة وبلغت تكلفة تشييده نحو مليار دولار، وتبلغ سعة الإستاد 64 ألف مقعد.



إستاد كاليننغراد

شيد هذا الإستاد في أقصى الغرب الروسي استعداداً لكأس العالم كما سيصبح معقلاً لفريق بالتيكا الروسي، وتبلغ سعته نحو 35 ألف مقعد.



إستاد كازان

يقع بمدينة كازان في وسط روسيا، وافتتح هذا الإستاد في 2013 وتبلغ سعته 45 ألف مشجع، ويعتبر هذا الإستاد معقلاً لنادي روبن كازان.



إستاد فولغوغراد

تبلغ سعته 45 ألف مقعد ومن المقرر أن يصبح معقلاً لفريق روتور بمدينة فولغوغراد الواقعة في الجنوب الغربي بروسيا.



إستاد روستوف آرينا

يقع بمدينة روستوف في جنوب غرب روسيا، وشيد هذا الإستاد أيضاً من أجل المونديال الروسي، وتبلغ سعته 45 ألف مقعد كما سيكون معقلاً لفريق روستوف.



إستاد فيشت

ويقع هذا الإستاد في منتجع سوتشي جنوب غرب البلاد، وشيد هذا الإستاد من أجل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الماضية (سوتشي 2014)، وأطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى جبل "فيشت" المتاخم له، وتبلغ سعة هذا الإستاد 40 ألف مقعد.



إستاد نيجني نوفغرود

يقع هذا الإستاد بمدينة نوفغرود بوسط روسيا وشيد هذا الإستاد من أجل كأس العالم وتبلغ سعته 45 ألف مقعد، وسيصبح معقلاً لفريق أولمبايتس.



إستاد موردوفيا

ويقع هذا الإستاد بمدينة سارانسك بوسط روسيا، وشيد هذا الإستاد أيضاً من أجل كأس العالم، وتبلغ سعته نحو 45 ألف مقعد أيضاً، وسيصبح معقلاً لفريق موردوفيا سارانسك.



إستاد يكاترينبورغ آرينا

يقع هذا الإستاد بمدينة يكاترينبورغ وسط روسيا، وشيد هذا الإستاد في الخمسينيات من القرن الماضي وجرى تحديثه من أجل المونديال، وتضمنت عملية التحديث زيادة سعته إلى 35 ألف مقعد، ويمثل هذا الإستاد معقلاً لفريق أورال يكاترينبورغ.



إستاد سامارا آرينا

ويقع هذا الإستاد في مدينة سامارا بوسط روسيا، وشيد هذا الإستاد من أجل كأس العالم، وتبلغ سعته 45 ألف مقعد، وسيكون معقلاً لفريق كريليا سوفيتوف الذي يعني اسمه "أجنحة السوفييت".