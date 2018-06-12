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أوبو تنشر صورة تشويقية لهاتفها "Find X" الجديد

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 04:28 م
أوبو تنشر صورة تشويقية لهاتفها Find X الجديد
Oppo Find X
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أعلنت شركة أوبو الصينية فى وقت سابق من هذا الشهر أنها ستكشف عن هاتف ذكى جديد ضمن سلسلة Find فى 19 يونيو الجارى فى حدث خاص فى متحف اللوفر بمدينة باريس، وسيحمل الهاتف الجديد اسم Oppo Find X، وسيضم عدد كبير من المزايا الهامة الحديثة.

ونشرت الشركة الصينية اليوم صورة دعائية للحدث، والتى تظهر جسم الهاتف بشكل غير كامل، ووفقا للتسريبات، سيتضمن الهاتف شاشة كاملة، وكاميرا 5x zoom، وشحن VOOC السريع من شركةأوبو ، ومعالج Snapdragon 845 من كوالكوم.

وتقول شركة أوبو إن وحدة الكاميرا يبلغ سمكها 5.7 ملم فقط، لذا لن يكون لدى Oppo Find X كاميرا ضخمة على ظهره، كما ستتميز الكاميرا بعدد من التقنيات الحديثة التى تساعد على التقاط عالية الدقة.

وسيوفر جهاز Oppo Find X ميزة Super VOOC، والتى يمكنها شحن بطارية 2500mAh فى 15 دقيقة فقط، جنا إلى جنب شاشة AMOLED ضخمة بحجم 6.4 بوصة، وبطارية 3645 مللى أمبير فى الساعة.
أوبو تنشر صورة تشويقية لهاتفها "Find X" الجديد
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