محافظ كفر الشيخ يناقش الخطة الاستثمارية ويشدد على الانتهاء من المشروعات (صور)

تابع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، خطة تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية، للعام المالي 2017/2018، بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، ومساعدي المحافظ ورؤساء المراكز والمدن، وذلك لمناقشة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بعدد من القطاعات الخدمية.



وبحث تنفيذ المشروعات ومتابعتها والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمني لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية، كما تابع تقارير اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام، وعضوية رؤساء المراكز والمدن، ومساعد مدير الأمن، ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، على ان يتم الانتهاء من حل وإنهاء هذه المعوقات، كما سيتم عمل نظافة للترع والمصارف بمشاركة رئيس المدينة مع رئيس جهاز النظافة والعمل معا لإزالة أي معوقات.



كما شدد على حصر جميع المشروعات بمختلف قطاعات المحافظة ووضعها في جدول الأعمال الأسبوعي والانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات في موعدها المقرر، وعمل تقرير أسبوعي بذلك متضمنًا موقف التنفيذ، لافتا انه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.





وأشار إلى أنه سيتابع تنفيذ المشروعات بالمحافظة، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، والعرض لمتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها في موعدها المحدد وبخاصة مشروع الرصف وسرعة انهاء الاعمال المكلفة بها وحدة الرصف بالمحافظة.



وكلف جميع رؤساء المراكز والمدن، ومديري المديريات بالمحافظة، بضرورة انهاء مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها المقرر، وإتمام نسبة التنفيذ إلى 100%.