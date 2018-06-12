أسعار الذهب فى الأسواق المحلية بعد تراجعها عالمياً





استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم تراجعه عالميا، ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 645 جنيها.





كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 553 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 737 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5160 جنيها.





وعالميا، تراجعت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار عقب قمة إيجابية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بحسب وكالة رويترز.





وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1297.96 دولار للأوقية.