مذيعو "إكسترا نيوز" بالكوتشي تضامنا مع المنتخب (صور)

قام مذيعو قناة إكسترا نيوز بالتقاط صور لهم بالأحذية الرياضية "الكوتشي" أثناء قيامهم بعملهم، في مبادرة للتضامن مع لاعبي منتخب مصر بعد الانتقادات التي تعرض لها اللاعبين بسبب ارتدائهم للأحذية الرياضية مع البدل.

بدأت المبادرة المذيعة ريهام إبراهيم، ثم انضم لها المذيعين؛ دينا سالم، حسام حداد، مروج إبراهيم، آية عبد الرحمن وخلود زهران؛ الذين حرصوا على التأكيد أن موضة ارتداء الملابس رسمية مع الأحذية الرياضية موجودة بالفعل، وأنهم يقوموا بذلك لكن المشاهدين لا يروا ذلك خلال تقديمهم للنشرات الإخبارية.