مسرح الأنبا رويس يشهد افتتاح العرض الخاص لفيلم "القديس أبو نفر السائح"

يشهد مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في الثامنة والنصف مساء اليوم، افتتاح العرض الخاص لفيلم “القديس ابو نفر السائح” من إخراج جوزيف نبيل، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.





وسيشارك في حضور العرض الأول والخاص عدد من قادة الكنيسة القطبية الأرثوذكسية، وعلى قائمتهم الأنبا مارتيروس، أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد، ورئيس لجنة المصنفات بالمجمع المقدس، والذي قام بمراجعة الفيلم، بالاضافة إلى حضور عدد من الآباء الاساقفة والاباء الكهنة ومجموعة الفنانين أبطال العرض، وعدد من الشخصيات العامة وقادة الرأي العام والإعلام بمصر.





ويتضمن الاحتفال عدد من الفقرات الفنية قبل بدء عرض الفيلم، تمهيدًا لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني، ويختتم بتكريم صناع الفيلم.



