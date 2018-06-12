إصابة رئيس مباحث مركز فاقوس ووفاة سائقه إثر حادث انقلاب بالشرقية

أصيب الرائد أسامة العطار رئيس مباحث مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، لقي سائقه مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة شرطة بترعة أبو الأخضر بمركز أبو كبير.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة الرائد أسامة العطار، أثناء توجهه إلى ديوان مديرية الأمن، مستقلًا سيارة شرطة، وفي الطريق بدائرة مركز أبو كبير انقلبت السيارة بمياه ترعة أبو الأخضر، وأسفر ذلك عن وفاة سائق سيارة الشرطة، وتم نقله إلى المستشفى بالزقازيق.