ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إصابة رئيس مباحث مركز فاقوس ووفاة سائقه إثر حادث انقلاب بالشرقية

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 04:27 م
إصابة رئيس مباحث مركز فاقوس ووفاة سائقه إثر حادث انقلاب بالشرقية
مدير أمن الشرقية
طباعة
سمر السيد -إسلام علي
 
أصيب الرائد أسامة العطار رئيس مباحث مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، لقي سائقه مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة شرطة بترعة أبو الأخضر بمركز أبو كبير.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة الرائد أسامة العطار، أثناء توجهه إلى ديوان مديرية الأمن، مستقلًا سيارة شرطة، وفي الطريق بدائرة مركز أبو كبير انقلبت السيارة بمياه ترعة أبو الأخضر، وأسفر ذلك عن وفاة سائق سيارة الشرطة، وتم نقله إلى المستشفى بالزقازيق.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
باراجواي - أساسي
-
x
15:05
-
اليابان - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
18:00
-
ليتوانيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/12/2018 5:00:39 PM