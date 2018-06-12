تفاصيل ضبط طالب صور امتحان الإنجليزى من داخل لجنة بالدقهلية



ويؤدي 41 ألف 966 طالبًا وطالبة منهم ١٣٧٠٦ "أدبي"، و١٩٢٤٧ "علمي علوم"، و٨٥٩٤ "علمي رياضة"، و419 "دبلومة أمريكية اليوم الثلاثاء امتحان اللغه الأجنبية الأولى "اللغه الإنجليزية"، داخل 110 لجنة وسط تعزيزات أمنية مكثفة وانتشار 50 سيارة إسعاف.



أكدت غرفة العمليات المشرفة على الامتحانات بمحافظة الدقهلية ضبط طالب، صور امتحان اللغة الإنجليزية، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى.وكان الطالب "أحمد.ا.ا.م" 18 عامًا، بلجنة بطرة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة طلخا التعليمية، ويحمل رقم جلوس 687291، قد صور امتحان اللغة الإنجليزية ونشره على موقع التواصل الاجتماعي، وتم التوصل إلى الطالب بعد التعرف على الرقم الكودي الخاص بورقة الامتحان الخاصة به، وضبط التليفون المحمول الذى قام بالتصوير به.جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة بالدقهلية أنهو امتحان اللغة الانجليزية ةخرجوا رافيعين شعار الدموع والحون وسقط من بينهم 12 مصابًا منهم مشرف على لجنة كنترول.