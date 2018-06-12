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عالم أزهري يوضح حكم زيارة المقابر في العيد

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 04:27 م
عالم أزهري يوضح حكم زيارة المقابر في العيد
الدكتور محمد وهدان
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رقية جمال
 
أوضح الدكتور محمد وهدان، أحد علماء الأزهر الشريف، حكم زيارة المقابر في العيد.

وقال "وهدان"، خلال حواره ببرنامج "منهج حياة" على فضائية "العاصمة"، اليوم الثلاثاء، إن العيد يوم فرحة وهناء وسعادة وسرور، ولا يصح أخذ الأطفال لقضاء العيد في المقابر فهذا لا يرضي الله ورسوله.

وتابع، أن ما يرضى الله ورسوله يوم العيد هو إكرام الأيتام، ورسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقول: "من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة حسنة"، مشيرًا إلى أن هناك إعرابي جاء للنبي يشكو قسوة قلبه، فقال له: "إن أردت أن يلين قلبك، فأطعم المسكين، وامسح رأس اليتيم".
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