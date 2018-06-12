مشاهدة مسلسل "لعنة الكارما" بث مباشر يوتيوب HD
الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 04:27 م
مشاهدة مسلسل "لعنة الكارما" بث مباشر يوتيوب HD
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "لعنة الكارما" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.
"لعنة الكارما" بطولة هيفاء وهبي، فارس، رحومة زكي، فطين عبدالوهاب، محمد سليمان، وتدور أحداث المسلسل حول نصابة دولية محترفة تقع في غرام أحد ضحاياها، وهو ما يؤدي إلى دخولها السجن.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مشاهدة مسلسل مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 46 2018