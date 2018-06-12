طنطا تذيع مباريات كأس العالم علي مسرح النادي
الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 04:26 م
سارة سالم
تعاقد نادي طنطا الرياضي برئاسة فائز عريبي، علي توريد شاشة "LED" عملاقة، ذات جودة فائقة تعمل بالنهار مثل الليل، سيتم تثبيتها علي مسرح النادي لإذاعة مباريات كأس العالم، والتي تبدأ يوم الخميس المقبل بمباراة السعودية وروسيا في تمامً الساعة الخامسة مساء.
كما يتم إعداد المسرح لأستقبال السادة الأعضاء لمشاهدة مباراة مصر وأورجواي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثانية ظهرا، وذلك بعمل تركات من القماش واستئجار مكيفات لتوضع داخل الخيمة.
وفي نفس السياق قرر مجلس الإدارة منح العاملين من العمال والموظفين والأمن 300 جنيها منحة عيد الفطر.
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