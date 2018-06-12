طنطا تذيع مباريات كأس العالم علي مسرح النادي

تعاقد نادي طنطا الرياضي برئاسة فائز عريبي، علي توريد شاشة "LED" عملاقة، ذات جودة فائقة تعمل بالنهار مثل الليل، سيتم تثبيتها علي مسرح النادي لإذاعة مباريات كأس العالم، والتي تبدأ يوم الخميس المقبل بمباراة السعودية وروسيا في تمامً الساعة الخامسة مساء.