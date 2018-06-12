تعلمي فن الديكور.. 7 نصائح لاختيار الباركيه

هناك العديد من النصائح التي يجب أن تتبعيها عند اختيار الباركيه، ومنها:-





1. يجب اختيار نوع ولون الخشب، الذي يتناسب والأثاث المتوافر في المكان، مثل: المناضد والخزائن ودواليب الثياب والأبواب وإطارات النوافذ، وذلك كي لا يحصل تصادم بصريٌّ بين أنواع الخشب المختلفة.





2. من الضروري الأخذ بعين الإعتبار أن الخشب يتمدَّد مع الحرارة ويتقلّص مع البرودة، ممَّا يعني أن القياسات يجب أن تكون متوافقة مع التغييرات المذكورة.





3. في حال الرغبة في تركيب أرضيَّة خشب في مكان رطب، كالمطبخ أو الحمَّام أو الفسحة قرب حوض السباحة، يجب البحث عن نوعٍ خاصٍّ من الخشب المقاوم للماء، مع صقله بكمٍّ كبيرٍ من الورنيش، أو الزيت.

4. يمكن تغطية الأرضيَّة الخشب بالسجَّاد المًلوَّن والمنقوش.





5. كلّما كانت الأرضيَّات الخشب عالية الجودة، كلّما غلى ثمنها. وإذا كانت الميزانيَّة محدودة، يُمكن استخدام الأنواع الجيِّدة من الخشب في الصالات وغرف المعيشة، واستخدام الأقلّ جودة في غرف النوم أو غرف الأطفال.





6. تحتاج الأرضيَّة الخشب إلى عناية خاصَّة وتشميع وتزييت وتلميع من وقت إلى آخر، كي تدوم نضارتها وتُقاوم عوامل الزمن. ومن الأفضل الالتزام بالتعليمات المرفقة عن أفضل طرق العناية والتنظيف والتلميع.





7. يُستحسن عند الشراء الحكم على الأرضيَّة الخشب، بعد طلب رصف مجموعة من الألواح أمامك، كي تكون لديك فكرة تقريبيَّة تساعدك في الاختيار، بعيدًا عن التدقيق في لوحة خشب واحدة معروضة في المتجر.