فيليبي كوتينيو





يحتفل اليوم الثلاثاء 12 يونيو، النجم البرازيلي الرائع فيليبي كوتينهو، لاعب وسط برشلونة الإسباني، بحلول عامه السادس والعشرين، في ظل مسيرة مميزة وواعدة يقدمها البرازيلي الرائع في الملاعب الأوروبية.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" أبرز المعلومات عن مسيرة كوتينهو الرياضية مع الأندية والمنتخب، علي النحو التالي :





ولد فيليبي كوتينهو كوريا في الثاني عشر من يونيو عام 1992، في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، وهو يلعب في مركز خط الوسط الهجومي، ويحمل القميص رقم "14" في ناديه الحالي برشلونة الإسباني.





بدأ كوتينيو مسيرته الكروية كجزء من نظام فريق شباب فاسكو دا جاما البرازيلي ثم تطور وصعد للفريق الأول، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1999 حتي 2008.





"إنتر ميلان"





إنتقل كوتينيو إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي في عام 2008 مقابل 4 مليون يورو، وبقي اللاعب في فاسكو دي جاما على سبيل الإعارة حتى عيد ميلاده الثامن عشر، ليصبح أكثر نضجًا للعب في الفريق الإيطالي، وخلال مسيرته مع النادي البرازيلي خاض 43 مباراة وسجل 5 أهداف.





وقد ذكر رئيس الناي الإيطالي ماسيمو موراتي قائلا أن "كوتينهو هو مستقبل الإنتر"، ولعب كوتينهو لأول مرة لنادي إنتر ميلان في مباراة نهائي بطولة السوير الأوروبي ضد أتليتكو مدريد في الوقت الضائع ولكنهم خسروها 2-0، ومنذ ذلك الوقت أصبح اللاعب ضمن التشكيلة الرسمية للإنتر، ووصف بأنه واحد من لاعبي كرة القدم الموهوبين الواعدين في الدوري الدرجة الأولى الإيطالي.





"ليفربول"





وفي موسم 2013، انتقل كوتينهو إلى نادي ليفربول الإنجليزي بصفقة قدرت بـ 13 مليون يورو، وكانت هي الذروة بالنسبة لنجم خط الوسط الواعد، وارتدي كوتينهو قميص الريدز في 152 مباراة وسجل 41 هدف، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوربية الكبيرة، وعلي رأسها برشلونة.





"برشلونة"





بعد فترة شد وجذب ومفاوضات عديدة بدأت منذ صيف عام 2017، استطاع البارسا حسم انتقال فيليبي إلي صفوفه في الإنتقالات الشتوية الماضية بموسم 2017-18، وتحديداً في 6 يناير 2018 ، وبلغت صفقة انتقاله ما يقارب 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليون يورو كحوافز إضافية.





وشارك اللاعب مع البلوجرانا في موسم 2017-18 في 18 بالليجا، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 5 أهداف، بينما خاض في بطولة كأس ملك إسبانيا من نفس الموسم 4 مباريات سجل خلالها هدفين، وحصل علي بطاقة صفراء وحيدة.





"مسيرته الدولية"





بدأ كوتينهو اللعب في منتخب البرازيل في بطولة كوبا أميركا 2009 للشباب، وقد ظهر اللاعب في أول مباراة دولية له مع المنتخب الأول ضد إيران في مباراة ودية، وشارك فيليبي مع منتخب السيلساو منذ 2010 حتي 2018 في 35 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 9 أهداف.





"إنجازات وبطولات كوتينهو"





(فاسكو دا جاما)

الدوري البرازيلي الدرجة الثانية (1): 2009.





(إنتر ميلان)

كأس إيطاليا (1): 2010–11.

كأس السوبر الإيطالي (1): 2010.

كأس العالم للأندية (1): 2010.





(برشلونة)

كأس ملك إسبانيا (1): 2017–18.

الدوري الإسباني لكرة القدم (1): 2017–18.





(المنتخب)

كأس العالم تحت 20 سنة لكرة القدم:

الوصيف: 2009.

البطل: 2011.

السوبر كلاسيكو (1): 2014.



