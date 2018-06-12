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المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظ الإسكندرية ومدير الأمن يضعون أكليل الزهور بمناسبة عيد الفطر

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 02:57 م
المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظ الإسكندرية ومدير الأمن يضعون أكليل الزهور بمناسبة عيد الفطر
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دينا حسن- محمد رجب
 
وضع صباح اليوم الثلاثاء اللواء أركان حرب علي عشماوي قائد المنطقة الشمالية العسكرية، الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية إكليل الزهور علي النصب التذكاري للشهداء بميدان محطة مصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك‏.‏
وقدم المحافظ التهنئة إلي الشعب المصري والأمة الإسلامية عامة وأهالي وزوار الإسكندرية خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا المولى -عز وجل- بدوام التقدم والرقي والاستقرار لمصر، وأن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركات على جموع الشعب المصرى.
وقام الحضور بقراءة الفاتحة على روح الشهداء، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري.

المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظ الإسكندرية ومدير الأمن يضعون أكليل الزهور بمناسبة عيد الفطر
المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظ الإسكندرية ومدير الأمن يضعون أكليل الزهور بمناسبة عيد الفطر
المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظ الإسكندرية ومدير الأمن يضعون أكليل الزهور بمناسبة عيد الفطر
المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظ الإسكندرية ومدير الأمن يضعون أكليل الزهور بمناسبة عيد الفطر
المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظ الإسكندرية ومدير الأمن يضعون أكليل الزهور بمناسبة عيد الفطر
المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظ الإسكندرية ومدير الأمن يضعون أكليل الزهور بمناسبة عيد الفطر
المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظ الإسكندرية ومدير الأمن يضعون أكليل الزهور بمناسبة عيد الفطر
المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظ الإسكندرية ومدير الأمن يضعون أكليل الزهور بمناسبة عيد الفطر
المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظ الإسكندرية ومدير الأمن يضعون أكليل الزهور بمناسبة عيد الفطر
المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظ الإسكندرية ومدير الأمن يضعون أكليل الزهور بمناسبة عيد الفطر
المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظ الإسكندرية ومدير الأمن يضعون أكليل الزهور بمناسبة عيد الفطر
المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظ الإسكندرية ومدير الأمن يضعون أكليل الزهور بمناسبة عيد الفطر
المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظ الإسكندرية ومدير الأمن يضعون أكليل الزهور بمناسبة عيد الفطر
المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظ الإسكندرية ومدير الأمن يضعون أكليل الزهور بمناسبة عيد الفطر
المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظ الإسكندرية ومدير الأمن يضعون أكليل الزهور بمناسبة عيد الفطر
المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظ الإسكندرية ومدير الأمن يضعون أكليل الزهور بمناسبة عيد الفطر
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