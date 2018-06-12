مونديال روسيا - 10 حقائق تاريخية عن المباريات الافتتاحية لكأس العالم





يترقب عشاق كرة القدم المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2018 والتي ستجمع منتخبي روسيا "المستضيف" مع منتخب السعودية، في الخامسة مساء الخميس الموافق 14 يونيو الجاري، وذلك بعدما أوقعتهما القرعة ضمن المجموعة الأولي للبطولة بجانب منتخبي (مصر وأوروجواي).





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير 10 حقائق عن المباريات الإفتتاحية لبطولة كأس العالم:-





1- الدولة المُنظمة للمونديال لا تخسر أبدًا في المباريات الافتتاحية، وحدث ذلك في 9 نسخ للبطولة، انتهت 6 مباريات بانتصار "المُستضيف" وحسم التعادل 3 مباريات.





2- أول مباراة افتتاحية في تاريخ كأس العالم جمعت منتخب فرنسا مع نظيره المكسيكي في مونديال 1930 بأورجواي وانتهت المباراة بفوز المنتخب الفرنسي 4-1.





3- 7 مباريات افتتاحية لبطولة كأس العالم إنتهت بالتعادل بواقع (3 إيجابي – 4 سلبي).





4- لوسيان لوران نجم منتخب فرنسا أول لاعب يسجل في كأس العالم وذلك في المباراة الافتتاحية لمونديال 1930 والذي جمع المنتخب الفرنسي مع نظيره المكسيكي وانتهي بهزيمة الأخير 4/1.





5- شاركت 3 منتخبات أفريقية في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 3 مرات طوال تاريخ البطولة ولم يخسر أي منهم في الافتتاح، حيث فازت الكاميرون علي الارجنتين 1/0 في مونديال 1990، وفاز منتخب السنغال علي نظيره الفرنسي 1/0 عام 2002، بينما تعادل منتخب جنوب أفريقيا مع المكسيك عام 2010.





6- منتخب المكسيك الأكثر مشاركة في المباريات الافتتاحية لكأس العالم حيث شارك 5 مرات طوال تاريخه خسر في 3 مباريات وتعادل في مباراتين.





7- أكبر الانتصارات في افتتاح كأس العالم كانت أعوام: 1930 (فرنسا 4 – 1 المكسيك)، 1950 (البرازيل 4 – 0 المكسيك)، 2006 (ألمانيا 4 – 2 كوستاريكا).





8- حامل اللقب شارك في افتتاح كأس العالم بدلًا من المستضيف في نسخ البطولة بداية من (1974) وحتي (1998)، ثم عاد المستضيف للمشاركة مرة أخري في الافتتاح بداية من نسخة 2002 وحتي الآن.





9- السعودية أول منتخب عربي يشارك في المباراة الافتتاحية لكأس العالم في تاريخ البطولة، وذلك عندما يواجه منتخب روسيا "المستضيف" في مونديال 2018.





10- الكاميرون والسنغال أبطال أكبر مفاجآت المباريات الافتتاحية للمونديال حيث فاز الأول علي نظيره الأرجنتيني 1-0 عام 1990، وفاز الثاني علي المنتخب الفرنسي بنفس النتيجة عام 2002.



