اليـوم.. "مزيكا" تطرح ألبوم "الأستاذ" لـ أحمد عدوية

طرحت شركة "مزيكا" بالأسواق وحصريا على أنغامى، الألبوم الجديد "الأستاذ" للمطرب الكبير الفنان أحمد عدوية، "الأب الروحى للأغنية الشعبية".

ويحمل الألبوم أسلوبا فنيا مختلفا، سواء من ناحية الكلمات المنتقاه، أو الألحان الموسيقية المعبرة، التي صاغها مجموعة كبيرة من الملحنين، بالإضافة إلى التوزيعات الموسيقية الحديثة.

ويضم الألبوم مجموعة متنوعة من الأغنيات، بين المقسوم والدراما والموال، أمتعنا بأدائه الغنائي فيها الفنان أحمد عدوية.

الألبوم الجديد "الأستاذ" يضم 9 أغنيات هي:

اللى اختشوا ماتوا.. كلمات يحيى مرسى ألحان مصطفى شكرى وتوزيع أحمد العسال.

الحلو وصل.. كلمات محمود صلاح ألحان عصام كاريكا وتوزيع حمادة سيد.

المتسلطن.. كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع تميم.

موال.. كلمات وألحان أحمد عدوية وتوزيع أحمد العسال.

انا عايش والسلام.. كلمات ياسر إبراهيم وألحان محمد عدوية وتوزيع أحمد العسال.

الأستاذ.. كلمات إسلام خليل وألحان هانى فاروق وتوزيع باسم منير.

غنى ياعم.. كلمات محمد جلال وألحان ممدوح صلاح وتوزيع أحمد العسال.

ارجع إنسان.. كلمات باسم عادل وألحان محمدى وتوزيع ياسر ماجد.

كلمنى.. كلمات مصطفى سويفى وألحان ممدوح صلاح وتوزيع باسم منير.