برلماني يطلب استدعاء وزيرة الثقافة بسبب فيلم "كارما"

تقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل، طلب خلاله استدعاء وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بسبب ما تعرض له فيلم "كارما" من الإيقاف المفاجئ لعرضه بالرغم من الحصول على الموافقات، ثم السماح له بالعرض، وذلك بالمخالفة للدستور.



وقال "فوجئنا بإعلان قرار الرقابة على المصنفات الفنية بمنع عرض فيلم "كارما" من تأليف واخراج الفنان خالد يوسف.. عضو البرلمان ورئيس تكتل " 25 – 30 " المعارض، وتابع:" للأسف أيضًا جاء قرار الرقابة بالمخالفة للدستور المادة (65) " ولكل انسان حق التعبير عن رأيه بالقول او الكتابة او التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر والمادة ( 67) من الدستور التى تنص " حرية الابداع الفني والادبي مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والأدب ورعاية المبدعين وحماية ابداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوي لوقف او مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية او ضد مبدعيها وللاسف الشديد ايضًا جاء قرار الرقابة قبل بدء العرض الخاص للفيلم والذي سوف يحضره الفنانون وابطال العمل " عمرو سعد – خالد الصاوي " والفنانات " زينة – غادة عبد الرازق " وآخرون ".



وأضاف أن "قرار الرقابة على المصنفات الفنية يذكرنا بالروح المعادية للابداع الفني والفكري وباجواء ومناخ ما قبل ثورة " 25 يناير – 30 يونيو " ويأتي دون تقرير لموقف القوة الناعمة المصرية ودورها فى الدفاع عن الثورة المصرية ويذكرنا بالمواقف المعادية للتعددية والديمقراطية فى بلادنا".



