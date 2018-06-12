بالصلاة وقراءة القرآن .. إحياء ليلة القدر في الأماكن المقدسة

يلتزم المسلمون في شهر رمضان، بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن وأعمال الخير، إلا أنهم يحرصون في العشر الآواخر، بشكل خاص، حيث تقع فيها ليلة القدر، والتي يحييها المسلمون في كل بقاع العالم، بصلوات القيام والتهجد، حتى ساعات الفجر، إذ تصاف ليلة السابع والعشرين من رمضان.

ليلة القدر في رمضان

ليلة القدر عند المسلمين، هي ليلة تقع فيها مناسبة هامة حدثت في شهر رمضان، إذ تنزل فيها القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ووصفها الله سبحانه وتعالى في سورة "القدر"، بأنها خير من ألف شهر، وفيها تتنزل الملائكة بالرحمات حتى مطلع الفجر، وثبت بالسنة النبوية الحث على تحري هذه الليلة وخصوصا في الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان، وبالأخص الأيام الفردية من العشر الأواخر.

أما سبب التسمية "ليلة القدر"، فيقول العلماء، لأنه "تقدّر فيها الأرزاق والآجال والتدابير الإلهية، وتكتب الملائكة فيها الأقدار، فقد قال الله سبحانه وتعالى: (فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) [الدخان: 4]. تعتبر ليلة ذات منزلة وقيمة وقدر عند الله عزوجل، فقد نزل القرآن الكريم فيها. تنزل فيها الرحمة والبركة والمغفرة على عباد الله المؤمنين، فمن يحييها يصبح ذا قدر، وذلك لأن فيها تضيق الأرض عن الملائكة.

علامات ليلة القدر

ومن علامات ليلة القدر، قوة النور والإضاءة في هذه الليلة، الشعور بالطمأنينة، حيث يشعر المؤمن بانشراح الصدر وطمأنينة القلب في هذه الليلة بشكل أكبر من الليالي السابقة. سكون الرياح وهدوئها، حيث لا يأتي فيها عواصف، وإنما يكون الجو هادئاً ومناسباً.

رؤية الإنسان لليلة في المنام في هذه الليلة، وهذا يعتبر من العلامات النادرة، فقد حصلت هذه العلامة مع بعض الصحابة، شعور الإنسان بالمتعة واللذة عند قيامه هذه الليلة، على خلاف باقي الليالي. طلوع الشمس في صبيحتها دون شعاع، حيث تكون صافية على خلاف عادتها

مكة المكرمة

أدى أكثر من مليوني مصلي حول العالم، صلاتي التراويح والتهجد، في المسجد الحرام بمكة المكرمة، فيما أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نجاح الخطة التشغيلية لليلة السابع والعشرين من رمضان.

المسلمون المتوافدون من عواصم عربية وإسلامية وأجنبية، أحيوا الليلة في مشهد متكامل البياض والخشوع،حيث ليلة القدر، التي تعادل عبادة ألف شهر.

ويحرص ضيوف الرحمن على حضور العشر الأواخر من شهر رمضان في بيت الله الحرام، مكثفين أنشطتهم التعبدية في ليلة الـ27، حيث يشهد المكان المقدس ازدحاماً شديداً كل عام.

بينما تحرص السلطات السعودية، على توفير الخدمات والاستعدادت الأمنية لخدمة المعتمرين والزوار، تشمل إجراءات تسهيلية وتهيئة الطرق المؤدية إلى الحرم المكي، التي تكتظ عادة بالمصلين.

المسجد النبوي

وحسب وكالة الأنباء السعودية، امتلأت أروقة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وسطحه وساحاته بالمصلين الذين تمكنوا من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان وسط منظومة من الخدمات المميزة والمتكاملة والرعاية الشاملة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

هذه الليلة تشهد إقبالاً وازدحاماً شديدين بعد توافد المسلمين من كل عواصم العالم، وتحاول فيها القطاعات المرتبطة بأعمال موسم العمرة في المدينة المنورة تهيئة المسجد النبوي وجميع الساحات لاسقبال المصليين.

ويعقب "ليلة القدر" ليلة الثامن والعشرين من رمضان، وهي ليلة اعتاد فيها إمام المسجد النبوي ختم القرآن الكريم، ومن المتوقع حضور أكثر من مليون مصلٍّ لأداء صلاة التراويح وإحياء هذه الليلة.

المسجد الأقصى

ورغم الاحتلال الصهيوني، وممارسته القمعية ضد الشعب الفلسطيني، إلا أن المسجد الأقصى المبارك، استقبل مئات آلاف المصلين، كما هي العادة في كل عام، في لية السابع والعشرين من رمضان، من القدس والداخل والضفة الغربية وغزة وبقاع العالم، وتسعى عدة جهات لتوفير وجبات الافطار والسحور لرواد المسجد.