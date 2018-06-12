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مصر غاضبة من الصين بسبب أبو الهول مزيف

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 02:56 م
مصر غاضبة من الصين بسبب أبو الهول مزيف
أبو الهول
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هديل هاشم
 
ظهرت نسخة طبق الأصل كاملة الحجم من تمثال أبو الهول بالجيزة في شمال الصين، بعد عامين من مطالبة السلطات في مصر لهدمها ؛ مما أغضب القاهرة مرة أخرى.

ووفقا لصحسفة "ساوث شاينا بوست"، قدم المسؤولون المصريون على الفور نداء إلى منظمة اليونسكو لإزالة النسخة المقلدة على أساس أنها نسخة رديئة من المعلم المصري الشهير وتم نصبها دون إذن.
واتهمت مصر الصين بإهانة التراث الثقافي للبلاد.

بدأ الخلاف عام 2014، عندما تم كشف النقاب عن التمثال البالغ طوله 20 مترا بطول 60 مترا فى منطقة صناعية ثقافية فى شيجياتشوانغ بمقاطعة خبى، وفقا لما ذكره الموقع الإخباري الصيني جونشا.

كانت الصين قالت في ذلك الوقت إن تمثال ابو الهول تم بناءه كدعامة لانتاج الدراما وسيتم هدمه بمجرد الانتهاء من التصوير.

إلا أن هذا التفكيك لم يحدث حتى عام 2016، ومع ذلك، فإن العمال فقط فصلوا رأس أبو الهول عن جسده.
المزيد عن: وزارة الأثار الأثار أبو الهول مزيف
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