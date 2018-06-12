ما هي فوائد الكوسا الصحية؟

يعتبر "الكوسا"، من أنواع الخضار الخفيفة على المعدة والتي تحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات، ومن فوائدها الصحية المذهلة ما يلي:-

- وزن الريشة: حيث أنه يحتوي على 16 سعرة حرارية فقط، فإنَّ الكوسا يعتبر ملك الخفة شرط ألا يكون مقلياً بالزيت، و يمكن أكله نيئاً مع السلطة أو مطهواً على البخار أو مشوياً.





- مدر للبول: بسبب محتواه من الألياف وفيتامين "سي" C والبوتاسيوم يعدّ من الخضار الرائعة التي تحارب ظاهرة احتباس الماء.





- مضادّ للأكسدة: كل 100 غرام من الكوسا النيئة تزود الجسم بحوالي 22 في المائة من حصته اليومية من فيتامين "سي" C والمقويات ومضادات الالتهاب.





- مصدر للعناصر المعدنية: يحتوي الكوسا على كميات جيدة من الفوسفور لصحة العظام، والنحاس لتصنيع الهيموغلوبين والكولاجين، والمغنيسيوم لزيادة مناعة الجسم والتوازن العصبي.





- سهل الهضم للغاية: ولهذا السبب هو من أول الخضروات التي يتناولها الأطفال عندما يصلون إلى السن التي يبدأ فيها التنويع في وجباتهم الغذائية.