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ما هي فوائد الكوسا الصحية؟

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 02:54 م
ما هي فوائد الكوسا الصحية؟
الكوسا
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يعتبر "الكوسا"، من أنواع الخضار الخفيفة على المعدة والتي تحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات، ومن فوائدها الصحية المذهلة ما يلي:-

- وزن الريشة: حيث أنه يحتوي على 16 سعرة حرارية فقط، فإنَّ الكوسا يعتبر ملك الخفة شرط ألا يكون مقلياً بالزيت، و يمكن أكله نيئاً مع السلطة أو مطهواً على البخار أو مشوياً.

- مدر للبول: بسبب محتواه من الألياف وفيتامين "سي" C والبوتاسيوم يعدّ من الخضار الرائعة التي تحارب ظاهرة احتباس الماء.

- مضادّ للأكسدة: كل 100 غرام من الكوسا النيئة تزود الجسم بحوالي 22 في المائة من حصته اليومية من فيتامين "سي" C والمقويات ومضادات الالتهاب.

- مصدر للعناصر المعدنية: يحتوي الكوسا على كميات جيدة من الفوسفور لصحة العظام، والنحاس لتصنيع الهيموغلوبين والكولاجين، والمغنيسيوم لزيادة مناعة الجسم والتوازن العصبي.

- سهل الهضم للغاية: ولهذا السبب هو من أول الخضروات التي يتناولها الأطفال عندما يصلون إلى السن التي يبدأ فيها التنويع في وجباتهم الغذائية.
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